Vabaühendus: Myanmari tervishoid on riigipöörde järel kokku varisenud

Sõjavägi haaras Myanmaris võimu veebruari algul. Riigi elanike võimalused saada arstiabi on pärast seda märgatavalt halvenenud, on öeldud organisatsiooni avalduses.

Paljud riigihaiglad ja kliinikud on suletud või relvajõudude käsutuses. Avatud haiglates on streikiva personali tõttu teenused piiratud.

Vabaühenduse andmeil tuleb patsientidel valida neile liiga kallite erakliinikute ja sõjaväe kontrollitavate haiglate vahel. Viimastes aga võib patsientide julgeolek olla ohus eriti juhul, kui ta on hunta vastu meelt avaldanud.

Myanmaris on sõjaväevastaste meeleavalduste julma mahasurumise käigus hukkunud üle 800 inimese.

Tervishoiupersonali ja -asutusi on riigipöörde algusest saadik Piirideta arstide sõnul rünnatud vähemalt 179 korral. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil on neis hukkunud 13 inimest.