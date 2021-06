Ukraina prognoosib Nord Stream 2 käivitamise järel Vene provokatsioone

«Me räägime reaalsetest ohtudest,» ütles Arsen Avakov laupäeval siseministeeriumi alluvuses olevate üksuste õppusel.

«President (Vladimir) Putin teatas eile, et Nord Stream 2 esimene toru on valminud. Gaasi transporditakse endiselt meie gaasijuhtme kaudu ja nii veel mõnda aega, aga hiljem tahab Putin ilmselt gaasi Ukrainast mööda liigutada,» rääkis minister.

«Seetõttu me eeldame, et tulevad provokatsioonid, terroriaktide katsed gaasijuhtme meie lõigus ning siis öeldakse: "Vaadake, just sellepärast me käivitame Nord Stream 2,» prognoosis Avakov Moskva kavatsusi.

«Ja selliseid olukordi, luureorganite teavet on meil piisavalt. Sellest lähtudes töötame läbi erinevaid stsenaariume ning tugevdame reageerimist, sealhulgas kriitilise tähtsusega infrastruktuuriobjektide, gaasitaristu, tammide jne osas.»

USA ja mitu Euroopa riiki on gaasitoru rajamisele vastu, leides et see suurendab Euroopa sõltuvust Vene gaasist ja suurendab Moskva geopoliitilist mõjuvõimu.

12 miljardit dollarit maksev toru kulgeb läbi Läänemere ning peaks kahekordistama Venemaa gaasitarned Saksamaale.

Projektile on ägedalt vastu Venemaa naaberriigid Ukraina, Poola ja Baltimaad, kes kardavad, et see suurendab Moskva poliitilist mõju.