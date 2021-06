Alates jaanuarist on Valgevenest Leetu saabunud põgenike ja ka ebaseaduslike sisserändajate arv plahvatuslikult kasvanud. Kui sajad valgevenelased on Lukašenka käsilaste vägivalla ja vahistamiste eest Leetu põgenenud juba eelmise aasta augusti presidendivalimistele järgnenud meeleavalduste mahasurumisest saati, siis ebaseaduslikke immigrante, kes kahe riigi vahelist 679 kilomeetri pikkust maismaapiiri ületavad, peetakse uueks nähtuseks. Leedu võimud ja eksperdid väidavad, et see ei ole juhus, vaid hoopis koordineeritud pingete eskaleerimise kampaania. Kuid kes on selle taga ning mis põhjusel?