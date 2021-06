Hiinas püütakse veokitega tõkestada metsikute elevantide liikumist

Elevandid on liikunud oma looduslikult asualalt Yunnani provintsi Xishuangbanna kaitsealalt 500 kilomeetrit põhja poole ja tekitanud suurt kahju enam kui kaheksa miljoni elanikuga Kunmingi linna lähedal asuvates maapiirkondades.

Linna ümbruse teedele on pargitud pikad veokirivid, et takistada loomade liikumist tihedama asustusega aladele. Võimud on mobiliseerinud ka tuhandeid inimesi, kes jälgivad karja liikumist droonide ja infrapunakaameratega.