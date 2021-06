Biden kutsus Zelenskõi visiidile Valgesse Majja

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles ajakirjanikele, et Biden rääkis telefoni teel Zelenskõiga, kinnitades Ukraina presidendile, et ta «seisab kindlalt Ukraina suveräänsuse eest» ning ootab võimalust «tervitada teda sel suvel Valges Majas».

Küllakutse on Bidenilt oluline märk jätkuvast toetusest Ukrainale enne USA riigipea ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kohtumist järgmisel nädalal Genfis.

Ukraina on muu hulgas pettunud Bideni otsuses mitte kehtestada sanktsioone gaasijuhtmele Nord Stream 2. Zelenskõi väljendas kuu algul veendumust, et pärast gaasijuhtme Nord Stream 2 valmimist teeb Venemaa kõik võimaliku, et gaasitransiidi lepingut läbi Ukraina ei pikendataks.