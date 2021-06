Aastane samojeed Aika jooksis Arktika rannikul Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas Mõs-Kamennõis asuvast kodust ära mai lõpus. Aika omanik Svetlana Tšerešneva ütles kohalikule meediale, et tol saatuslikul päeval oli koduuks jäänud praokile ja pärast nädal aega kestnud tulemuseta otsinguid ei lootnud nad enam koera leida. Kuna tegu on merejää sulamise ajaga, kartsid nad, et lemmikloom on läbi jää vette kukkunud ja uppunud.