Blinken: Saksamaa teeb USAga tööd Nord Stream 2 mõjude leevendamiseks

USA presidendi Joe Bideni administratsioon otsustas eelmisel kuul mitte jõustada sanktsioone Nord Stream 2 ehitaja suhtes, pälvides Moskvast tunnustust enne Bideni eelseisvat kohtumist Vene riigipea Vladimir Putiniga 16. juunil Genfis.

Blinken, keda selle otsuse eest kritiseeriti senati väliskomitee kuulamisel, ütles, et gaasijuhtme ehitus on edenenud juba liiga kaugele, et seda peatada.

«Halvim võimalik tulemus meie vaatevinklist oleks gaasijuhtme füüsiline valmisehitamine, mürgitatud suhe Saksamaaga ning Saksamaa suunalt ei oleks mingitki ajendit tulla (kõneluste) lauda, et teha tööd tõsiste negatiivsete tagajärgede leevendamiseks,» ütles Blinken.

«Sakslased on nüüd tulnud lauda. Me suhtleme aktiivselt nendega,» lisas ta.

Kiiev on olnud eriti mures Nord Stream 2 pärast, mis võimaldab Venemaal vältida Ukrainat gaasi transportimiseks Euroopasse ning jätta naaberriik ilma nii gaasitransiidi tasudest.

Blinken ütles, et üks variant, mida Euroopa partneritega on arutatud, on tagada see, et Ukraina saab veel aastaid transiiditasusid.

Ta lisas, et Saksamaa uurib koos USAga samme, mida saaks automaatselt käivitada juhul, kui Venemaa suurendab Ukrainale survet gaasi üle.

USA välisminister andis mõista, et Washington võib astuda samme isegi pärast seda, kui loobus karistamast Šveitsis baseeruvat ja Venemaa kontrolli all olevat ettevõtet Nord Stream 2 AG.

«Isegi kui torustik on füüsiliselt valmis, vajab see käiku minemiseks veel kindlustust, see vajab veel erinevaid lube, ning me uurime seda kõike väga hoolikalt,» lausus Blinken.

Poola ja Balti riigid on olnud ägedalt Nord Stream 2 vastu ning ka Washingtonis on seda projekti parteiüleselt kritiseeritud.

Senati väliskomitee esimees senaator Bob Menendez, kes on tavaliselt Bideni liitlane, seadis kahtluse alla otsuse sanktsioone mitte kehtestada, öeldes, et see saatis halva signaali Putinile.