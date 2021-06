Blinken: sajad USA sanktsioonid jäävad Iraanile kehtima

President Joe Bideni administratsioon on pidanud Iraaniga kaudseid kõnelusi muutmaks eelmise presidendi Donald Trumpi sammu, millega USA lahkus 2015. aastal sõlmitud tuumaleppest, mida tuntakse kui kõikehõlmavat tegevuskava (JCPOA).

Euroopa diplomaatide vahendatavad kõnelused Viinis on tupikus vaidluse tõttu sanktsioonide tühistamise üle.

Bideni administratsioon on valmis lõpetama ualtuslikud meetmed, seal hulgas jõupingutused peatamaks kogu Iraani naftaeksporti, kui islamivabariik naaseb oma kohustuste juurde tuumaleppes.

Iraan nõuab kõikide USA sanktsioonide tühistamist. Ühendriikide valitsus on aga seisukohal, et mõned jäävad kehtima, kui need kehtestati seoses teiste muredega, seal hulgas inimõiguste olukorra ja Iraani toetuse pärast äärmusliikumistele.