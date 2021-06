EL lubas näljahädaabiks 250 miljonit eurot

Toetussumma, mille kuulutab välja EL-i juht Ursula von der Leyen, pärineb bloki üldeelarvest ning see on suunatud riikidele, mis seisavad silmitsi tõsiste toidujulgeoleku probleemidega.

See leiab aset enne G7 riikide kohtumist Suurbritannias hiljem sel nädalal. Ühenduse riigid on lubanud miljardite dollarite ulatuses abi, et tõrjuda näljahäda ohtu haavatavates riikides.