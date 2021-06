Praeguseks 21-aastane Begum lahkus koos klassikaaslaste Kadiza Sultana ja Amira Abasega 2015. aastal Ühendkuningriigist, et Türgi kaudu Süüriasse reisida ja seal ISISega liituda. Uues Sky dokumentaalfilmis «The Return: Life After ISIS» selgitas Begum oma toonast otsust sellega, et ei tahtnud oma sõpradest Ühendkuningriiki maha jääda. Ta ütles, et oli tol hetkel noor ja naiivne ning soovis Süüria inimesi aidata.