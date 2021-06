ÜLEVAADE ⟩ Vaktsiiniarendajad keelduvad pakkumistest tootmist kasvatada

Biolyse Kanadas, Incepta Bangladeshis, Teva Iisraelis ja Bavarian Nordic Taanis on vaid mõned firmadest, kes on pakkunud oma võimekust vaktsiinitootmise laiendamisel ja saanud eitava vastuse. Mainitud firmad suudaksid teoreetiliselt toota aastas sadu miljoneid doose Covid-19 vaktsiini. Milles siis probleem?

Selgub, et paljudel juhtudel teatasid vaktsiiniarendajad firmadele, et neil on juba piisavad lepingud vaktsiinide tootmiseks. Näiteks Johnson & Johnson vastas Biolyse’ile, et neil on saavutatud «adekvaatne tootmisvõimekus seotud firmadega». Sama kehtis teiste vaktsiiniarendajate, muuhulgas AstraZeneca puhul, kellega Biolyse püüdis ühendust võtta, vahendab Politico.