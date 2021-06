Soome opositsioon testib kohalikel valimistel võimuliidu sitkust

«Suuremas osas Soome omavalitsustes pole erakondadevaheline vastasseis samal moel oluline küsimus, kui see on riiklikus poliitikas ja ehk ka suuremates linnades, eriti pealinna piirkonnas. Sellest tulenevalt võib öelda, et Põlissoomlaste saadud häälte ja volikogu liikmete arvul on ennekõike üldine poliitiline tähtsus riigi tasandil,» väitis parempopulistliku opositsiooniparte juht Jussi Halla-aho hiljuti pressikonverentsil.