USA president saabus Suurbritanniasse

Biden saabus presidendilennuki Air Force One pardal Mildenhalli õhujõudude baasi ja kohtub õhtul USA õhujõudude teenistujatega. Neljapäeval kohtub Biden Suurbritannia peaministri Boris Johnsoniga, mille järel algab reedel G7 tippkohtumine.

Ootused tippkohtumisele Putiniga on niivõrd madalad, et eduks loetaks seal ka USA ja Venemaa suhete stabiilsemaks muutmist.

Et maailm on alles taastumas koroonaviiruse pandeemia hävitustööst, on Biden esitlenud oma diplomaatilist maratoni kui hädavajaliku USA juhtrolli tagasitulekut.