USA kehtestas sanktsioonid Nicaragua ametnikele

Nicaragua võimud võtsid teisipäeval kinni veel kaks president Ortega võimalikku rivaali 7. detsembri riigipea valimistel. Kokku on praeguseks vahistatud juba neli võimalikku presidendivalimiste kandidaati.

Nii Euroopa Liit kui USA on juba varem kehtestanud sanktsioonid Ortega ja tema valitsuse vastu. USA kutsus teisipäeval maailma kohtlema Ortegat «diktaatorina».

«Presidendikandidaadi Felix Maradiaga meelevaldne kinnivõtmine - ta on kolmas Nicaragua opositsioonijuht, kes 10 päeva jooksul vahistati - ei jäta enam mingit kahtlust, et Ortega on diktaator,» ütles USA kõrgeim diplomaat Ladina-Ameerika küsimustes Julia Chung.