Lihatöötlushiid JBS maksis häkkeritele 11 miljonit lunaraha

Brasiilias asuva peakorteriga JBS on hiiglaslik lihatöötlusfirma, mille on tütarfirmad Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Euroopas, Mehhikos, Uus-Meremaal ja Suurbritannias.

JBS on teatanud USA võimudele, et sai lunarahanõude küberrünnakus, mis nende hinnangul lähtus Venemaalt. Mõned lihakombinaadid peatasid tegevuse.

Valge Maja on omakorda kinnitanud, et on pakkunud omapoolset abi ja peab selles küsimuses sidet Vene valitsusega. Samuti lubas USA valitsus edastada Vene võimudele sõnumi, et «vastutustundlikud riigid ei võõrusta lunavara kurjategijaid».