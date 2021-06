Myanmari vangistatud tsiviiljuhi Aung San Suu Kyi vastu on esitatud uued korruptsioonisüüdistused, kinnitas riiklik ajakirjandus neljapäeval.

Korruptsioonivastase komisjoni väitel on kukutatud Suu Kyi vastu leitud tõendeid seoses korruptsiooniga oma kõrget positsiooni ära kasutades, teatas inglisekeelne väljaanne Global New Light of Myanmar.