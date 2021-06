Tilluke Lilibet Diana Mountbatten-Windsor on Ühendkuningriigi troonipärijate nimekirjas sedavõrd kaugel, et ei hakka kandma isegi printsessi tiitlit, kuid Liliks kutsutav tüdruk on sellest hoolimata ka veel enam kui nädal pärast sündi kogu maailmas kõneaineks.