Bideni ja Johnsoni kohtumisele heidab varju tüli Põhja-Iirimaa pärast

USA Londoni saatkonna kõrged diplomaadid on Valge Maja riikliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivan heakskiidul hoiatanud Ühendkuningriigi Brexiti läbirääkijat David Frosti, et kui ta ei lähe kaupade piiril kontrollimise osas kompromissile, õhutab ta pingeid Põhja-Iirimaal.

USA praegune kõrgeim esindaja Londonis asjur Yael Lampert ja Frost kohtusid hiljuti omavahel ning The Guardiani andmeil kirjeldas Briti valitsuse sisedokument, et USA ärgitas Ühendkuningriiki leidma ELiga läbirääkimistel kokkulepet.

Ühendriikide ametnikud seadsid siiski otsese diplomaatilise surevavalduse esitamise kahtluse alla, rõhutades, et USA roll on aidata kaasa üksmeele leidmisele.

Samas Sullivan ütles BBC-le, et Biden on sügavalt mures Ühendkuningriigi ja ELi vastasseisu mõjude pärast Põhja-Iirimaale ning president kavatseb G7 riikide tippkohtumisel rõhutada, et 1998. aastal sõlmitud suure reede rahulepinguga saavutatud tuleb kaitsta.