FOTOD ⟩ Tallinki laev on suurriikide tippkohtumiseks valmis

Seoses laeva rentimisega kavandasid ookeanide eest võitlejad sellele ka aktsiooni. Keskkonnakaitsjatele ei ole meeltmööda asjaolu, et Silja Europa läbis korrakaitsjate majutamiseks niivõrd pika vahemaa. Teekond Suurbritanniasse ja tagasi Eestisse on kokku umbes 5500 kilomeetrit.

Link sõnas, et Tallink on keskkonnakaitsjate plaanidega kursis. «Olin ise eilseni laeval ja kuigi oleme aktivistide tegevuseks valmis ja selleks häälestatud, ei ole tänaseni mingit aktivistide tegevust toimunud,» sõnas ta ja viitas, et aktivistid on seni tegutsenud hoopis poolsaare teises otsas St. Ives'is.