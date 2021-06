Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas täna, et vaktsineerimistase on Euroopas ikka veel kaugel sellest, mis on vajalik koroonaviiruse uue leviku peatamiseks, kutsudes riike üles kaitsemeetmeid säilitama. Taani aga teatas ulatuslikust piirangute leevendamisest ning Lätigi lubab testitud või vaktsineeritud külalised jälle kohvikusse-restorani.



«Vaktsineerimise ulatus pole kaugeltki piisav, et kaitsta piirkonda uue leviku eest,» ütles WHO Euroopa juht Hans Kluge täna pressikonverentsil. «Maa, mis tuleb veel minna enne täiskasvanute vähemalt 80-protsendise vaktsineerituse saavutamist, on ikka veel märkimisväärne,»

Ta lisas, et riigid ei tohiks korrata eelmise suve viga, kui meetmeid enneaegu leevendati. «Kuigi me oleme jõudnud kaugele, siis me pole jõudnud piisavalt kaugele,» ütles Kluge.

Taani teatas paljude koroonaviiruse tõrjumise meetmete leevendamisest ning eesmärk on kõik piirangu tühistada 1. oktoobriks. Selleks ajaks on kavas lõpetada ka nn koroonapassi esitamise nõudmine teatud tegevuste või teenuste tarbimise eel.

«Me saame teha kõike, mida oleme igatsenud, sest nüüd on meil epideemia kontrolli all,» lausus ajakirjanikele tervishoiuminister Magnus Heunicke.

Läti toitlustusettevõtted tohivad järgmisest teisipäevast hakata kehtiva digitaalse koroonatõendiga kliente siseruumides teenindama, seisab majandusministeeriumi koostatud uutes reeglites, mille valitsus täna heaks kiitis.