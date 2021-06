Macronile kõrvakiilu andnud mehele määrati neli kuud vangistust

Teisipäevasest vahejuhtumist alates vahi all olnud Tareli võib avaliku elu tegelase ründamise eest kuni kolmeks aastaks vangi mõista ja 45 000 euroga trahvida.

Süüdistaja Alex Perrin ütles, et 28-aastase Damien Tareli tegu on täiesti lubamatu, ja nimetas seda tahtlikuks vägivallaaktiks. Ta nõudis kohtualusele 18 kuud vangistust.

Prantsuse seadused lubavad muuta alla kaheaastase vanglakaristuse kinnipidamiseta karistuseks, nii et suure tõenäosusega Tarel vangi ei lähe, kui kohus isegi prokuröri soovi peaks rahuldama.

Keskaja ajaloost ning rolli- ja lauamängudest innustunud Tarel tunnistas kohtus, et tegutses Tain-l'Hermitage'i külas koolimaja ees Macroni oodates instinktiivselt ja mõtlematult.

Ta väljendas poolehoidu valitsusvastasele kollavestide liikumisele ning ütles, et oli paari sõbraga kaalunud Drôme'i departemangus ringsõidul riigipea viskamist muna või kreemikoogiga.

Tareli, kes on töötu ja elab puudega tüdruksõbra toetusrahast, ärritas oma sõnul Macroni otsus teda tervitama tulla. «See on valimistaktika, mida ma ei hinda», ütles mees.

Sotsiaalmeedia videopostituses on näha, kuidas Macron läheneb Tain-l'Hermitage'i külas barjäärile, et kohtuda valijatega ja suruda neil kätt, kui üks rohelises T-särgis mees võtab tal küünarnukist kinni, ütleb mõned sõnad ja annab siis kõrvakiilu.

Macron on nimetanud rünnakut üksikjuhtumiks ja kinnitanud, et see ei heiduta teda ka edaspidi ringreisidel rahvaga kohtumast ja inimesi kätlemast.