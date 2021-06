AK ⟩ Austria tunneb Bideni ja Putini Genfi mineku pärast kerget kahetsust

Kuigi üsna tagasihoidlikul toonil, ei varja austerlased, et hellitasid lootust saada too tippkohtumine oma õuele.

«Loomulikult me hinnanuks kohtumist siin, Viinis. Keegi ei arvanud, et me oleme number üks, aga võimalikud olid kolm kohta: Helsingi, Viin ja Genf,» arvab AIESi president Werner Fasslabend. «Tänu sellele, et [Iraani] tuumalepet hallatakse siin [Viinis], oli ka Genf aktsepteeritav.»