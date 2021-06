Marmara mere rannikut katab suurlinna Istanbuli juures paks pruun limane ja vahutav kiht – kõnekeeles on see saanud nime meretatt –, mis tekitab ärevust kohalikes elanikes ning ohustab mereelustikku. Postimehe toimetus heidab fotode abil pilgu keskkonnakriisile Türgis ning teistele möödunud nädala meeldejäävamatele fotodele maailma eri paigust.

Seesugust limakihti märgati Türgis esimest korda 14 aastat tagasi, kui see tekkis ka Egeuse merele Kreeka lähistel. Nüüdne vohamine on aga ulatuslikum kui kunagi varem ning ekspertide hinnangul on selle taga reostus ja globaalne soojenemine, mis annavad hoogu lima tekitavate vetikate kasvule. Hoolimata Türgi pingutustest on lima Marmara merest praeguseks levinud ka Musta merre.