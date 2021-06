Euroopa Parlament toetas loomatööstuses puuride kasutamise lõpetamist

Euroopa Parlament võttis vastu otsuse keelustada põllumajandusloomade puuris pidamine. 558 parlamendiliiget hääletas otsuse poolt, 37 hääletas vastu ja 85 jäi erapooletuks. Hääletuse ajendiks oli üleeuroopaline kodanikualgatus «End the Cage Age» ehk «Lõpp puuriajale», millele andis allkirja 1,4 miljonit inimest.

Vastuvõetud otsusega nõuab Euroopa Parlament, et Euroopa Komisjon vaataks üle ajale jalgu jäänud Euroopa Liidu direktiivi põllumajandusloomade kohta, et järk-järgult lõpetada põllumajandusloomade puurides pidamine. Igal aastal kasvatakse üle Euroopa puurides enam kui 300 miljonit põllumajanduslooma, näiteks sigu, kanu, küülikuid ja vasikaid. Kuna puuris on enamasti kitsad, ei saa loomad neis vabalt liikuda.