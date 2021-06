USA haiguste tõrje ja ennetamise amet (CDC) hindab Pfizeri ja Moderna vaktsiini saanute noorte meeste südamepõletiku riski, Suurbritannia valitsus teatas, et koroonaviiruse delta variant on 60 protsenti nakkavam ning Soomes on haiglaravile pääsemist üle poole aasta oodanud 6200 inimest.