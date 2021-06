Juhtivad heategevusorganisatsioonid kritiseerisid G7 vaktsiinilubadust

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) sõnul on pandeemia lõpetamiseks vaja 11 miljardit annust ning mitmed rühmad kutsusid jõukaid riike üles annetama senisest rohkem vaktsiine, või loobuma intellektuaalomandi õigustest tootmise suurendamiseks.

«Kui parim, mida G7 liidrid suudavad teha on miljard vaktsiinidoosi, siis on see tippkohtumine ebaõnnestunud,» ütles sõltumatuid heategevuslikke organisatsioone ühendava Oxfami tervisepoliitika juht Anna Marriott.