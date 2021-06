Putin: Biden pole impulsiivne liider nagu Trump

Putin ütles intervjuus USA uudistekanalile NBC News enne mõne päeva pärast toimuvat tippkohtumist Ühendriikide presidendiga, et Biden on karjääripoliitik erinevalt Trumpist, kes oli «värvikas».

«See on minu suur lootus, jah, et mõned eelised, mõned puudused on, kuid impulsiivsusest tingitud samme praeguselt USA presidendilt ei tule,» ütles Putin.