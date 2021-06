Tai pealinn leevendab koroonapiiranguid

Esmaspäeval võivad uuesti uksed avada muuseumid, ajaloolised vaatamisväärsused, pargid ja botaanikaaiad, ilu- ja tätoveerimissalongid. Massaažisalongides on lubatud ainult jalgada massaaž, ütles peaminister Prayuth Chan-ocha oma Facebooki kontol.

Tais algas aprillis koroonapandeemia kolmas laine, mille arvele on tulnud rohkem kui 80 protsenti seni tuvastatud 193 105 nakkusjuhtumist ning 90 protsenti 1431 COVID-19-ga seotud surmast.

Peaminister ütles, et piiranguid leevendatakse, kuna viiruse levik on taas saadud kontrolli alla ning paljud Bangkoki elanikud on vaktsineeritud, eriti taasavatavates sektorites.