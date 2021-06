G7 riigid loovad vastukaalu Hiina "siiditee" projektile

USA algatusel põhinev «Build Back Better World» (B3W) projekt võeti vastu pärast president Joe Bideni ja teiste riigi- ja valitsusjuhtide kohtumist, kus arutati «strateegilist konkurentsi Hiinaga ja pühendumist konkreetsetele tegevustele, et aidata toime tulla hiiglasliku taristuvajadusega madala- ja keskmise sissetulekuga riikides», teatas Valge Maja.

Hiinat on laialt kritiseeritud, et see veeretab väikeste maade õlgadele võlgu, mida need ei suuda tagasi maksta. Küsimus on Hiina miljardite dollarite suurusest Uue siiditee (Vöö ja tee) initsiatiivist, mille raames on laenatud raha projektidele Aasias, Aafrikas, Ladina-Ameerikas ja isegi Euroopas.