Šveitslased hääletavad pestitsiidikeelu üle

Enamik valijaid on juba interneti teel hääle andnud, tulemused selguvad õhtuks.

Referendumiküsimustest on ühiskonnas enim tähelepanu äratanud pestitsiidikeeld, hääletusel eelnenud kampaaniat on iseloomustanud ägedad vaidlused põllumeeste vahel.

Riigi lääneosas Vaud' kantonis läks asi isegi nii kaugele, et põlema pandi põllul seisnud treiler plakatiga, mis kutsus hääletusel ei ütlema.

Põllumehed aga hoiatavad, et taimekaitsevahendite keelustamise korral on nad sunnitud ameti maha panema.

Šveitsi valitsus loodab, et mõlemad ettepanekud hääletatakse maha, väites, et keelu korral on oht riigi toidusuveräänsusele.