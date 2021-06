Soomes avati valimisjaoskonnad kohalikeks valimisteks

Kohalikesse omavalitsustesse pürgijate arv on 2017. aasta valimistega võrreldes paari tuhande võrra kasvanud. Eelmiste valimistega võrreldes on aga langenud nii nais- kui noorte kandidaatide arv, selgub Kuntaliitto analüüsist.

Kandidaatide arv on kõige rohkem kasvanud Põlissoomlastel, kuid ka rohelised, Koonderakond ja Rootsi Rahvapartei (RKP) on pannud välja rohkem kandidaate kui varasematel aastatel. Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide (SDP) kandidaatide arv on langenud.