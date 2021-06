EMA ametnik soovitab võimalusel AstraZeneca vaktsiini kasutamisest loobuda

EMA vaktsiinistrateegia juht Marco Cavaleri ütles Itaalia ajalehele La Stampa, et üle 60-aastaste puhul võiks eelistada Johnson & Johnsoni vaktsiini.

Mõlemad on niinimetatud viirusvektoriga vaktsiinid, mis on saanud ametlikult loa kasutamiseks kõigil vähemalt 18-aastastel, kuid mille suhtes on tekkinud kahtlus, sest need on mõnel juhul põhjustanud veretrombide teket.

Euroopa Liit on andnud kasutusloa ka kahele mRNA vaktsiinile, mida toodavad Pfizer/BioNTech ja Moderna.

Itaalia piiras laupäeval AstraZeneca vaktsiini kasutamise 60-aastaste ja vanemate inimestega, sest terviseprobleeme on see põhjustanud just noorematel.

Ajalehe küsimusele, kas AstraZeneca ei tuleks kõigil ära keelata, vastas Cavaleri: «Jah, ja see on variant, mida paljudes riikides nagu Prantsusmaa ja Saksamaa kaalutakse, kuna mRNA vaktsiinid on üha paremini kättesaadavad.»

«Intsidendid on siiski väga harvad ja pärast esimest doosi. Tõsi küll, teise doosi kohta on vähem andmeid, aga Ühendkuningriigis läheb (vaktsineerimine) hästi,» lisas ta.

Cavaleri sõnul võiks nooremate inimeste puhul eelistada mRNA vaktsiine, aga seda otsustab iga riik ise.