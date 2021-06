LAV jätab kaks miljonit doosi Johnson & Johnsoni vaktsiini kasutamata

FDA ütles reedel, et mitu partiid Emergent BioSolutionsi Baltimore'i tehases toodetud ravimifirma Johnson& Johnson vaktsiini võib olla saastunud ja seetõttu ei saa neid kasutada. Üks partii vastab mitmele miljonile doosile.

LAVi tervisetoodete kontrolli amet (SAHPRA) teatas seepeale, et on otsustanud Johnson & Johnsoni vaktsiini mitte kasutusele lubada.

Emergent BioSolutionsi tehas sai aprillis käsu tootmine mitmeks nädalaks peatada, sest selgus, et osa J&J vaktsiini valmistamiseks kasutatud aineid oli ristsaastunud AstraZeneca vaktsiini koostisosadega. Seeläbi läks kaotsi 15 miljonit J&J doosi.

LAVi tervishoiuminister Mmamoloko Kubayi-Ngubane tunnistas laupäeva, et vaktsineermisprogramm sai tagasilöögi, sest Port Elizabethi laboris ootas kasutamist kaks partiid Johnson & Johnsoni kõlbmatuks kuulutatud vaktsiini.

LAVil on kavas kasutada 59 miljoni elaniku vaktsineerimiseks 31 miljonit annust ühedoosilist Johnson & Johnsoni vaktsiini.

Riik on endale kindlustanud ka 30 miljonit doosi Pfizer-BioNTechi vanktsiini, aga seda tuleb säilitada äärmiselt madalal temperatuuril ja see nõuab kahte doosi.

Riik on suutnud praeguseks vaktsineerida pisut üle ühe protsendi elanikkonnast. Nakatunute arv on tõusnud üle 1,7 miljoni ja koroona tõttu on surnud ligi 58 000 inimest.