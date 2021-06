G7 liidrid jõudsid kokkuleppele ühistes sammudes mitmes valdkonnas

Liidrid tahtsid näidata, et rahvusvaheline koostöö on taas võimalik pärast raputusi, mida põhjustasid koroonapandeemia ja eelmise USA presidendi Donald Trumpi ettearvamatus.

Samuti soovisid nad näidata, et G7 - Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Suurbritannia ja USA - on parem sõber vaestele riikidele kui autoritaarsed rivaalid nagu Hiina.

USA president Joe Biden ütles, et Ühendriigid on maailma diplomaatias tagasi, mida näitas «erakordselt koostööaldis ja tõhus» G7 tippkohtumine, kus ta kutsus liitlasi üles ühinema Hiina ja Venemaa vastu.

Johnson ütles, et G7 demonstreerib demokraatia ja inimõiguste väärtust ülejäänud maailmale ning aitab «maailma kõige vaesemaid riike arendada end viisil, mis on puhas ja roheline ja kestlik».

«Ei piisa sellest, kui me puhkame meie loorberitel ja räägime, kui tähtsad need väärtused on,» ütles Johnson ajakirjanikele pärast tippkohtumise lõppu korraldatud pressikonverentsil. «Küsimus ei ole meie väärtuste kehtestamises ülejäänud maailmale. See, mida me G7-na peame tegema, on näitama demokraatia ja vabaduse ja inimõiguste kasulikkust ülejäänud maailmale.»