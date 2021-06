ÜLEVAADE ⟩ G7 liidrid jagasid tippkohtumisel vaktsiini- ja kliimalubadusi

G7 ehk Ühendkuningriigi, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapani, USA ja Euroopa Liidu liidrid pidasid maha esimese silmast silma kohtumise üle kahe aasta. Suurim tähelepanu oli koondunud USA presidendile Joe Bidenile, kes saabus kohtumisele sõnumiga, et riik on pärast Donald Trumpi ametiaega tagasi ja valmis katsumustele koos liitlastega vastu astuma.

«Päris nii see ei ole, et maailmal ei ole enam probleeme, kuna USA presidendiks on valitud Joe Biden, aga me saame uue hooga nende probleemide lahenduste kallal tööle hakata. Minu arvates on väga hea, et oleme sellel G7-l konkreetsemaks läinud,» ütles eile ajakirjanikele oma 15. ja viimasel G7 tippkohtumisel osalenud Saksamaa kantsler Angela Merkel.