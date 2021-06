Välismaa lühiuudised

Moskvas võib levida oma koroonatüvi

Moskvas võib levida oma koroonaviiruse variant, hoiatas üleeile Gamaleja epidemioloogia ja mikrobioloogia uurimisinstituudi asedirektor Deniss Logunov. Tema sõnul on eriti oluline jälgida teadaolevaid viirusetüvesid ning uutele tüvedele jälile saada, et kohaneda ja vajadusel uusi vaktsiinivariante toota. Moskvas ja ka mujal Venemaal on nakatumine taas hoogustunud, Moskva linnapea Sergei Sobjanin kuulutas koroonaolukorra halvenemise tõttu selle nädala pealinnas töövabaks nädalaks. Vaktsineerimise kiirendamiseks korraldati Moskvas ka vaktsiiniloterii, mille käigus loositakse vaktsineeritute vahel järgmise kuu jooksul igal nädalal välja viis autot. Interfax/AFP/BNS