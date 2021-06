Tuhandeid jalgpallifänne igalt poolt Euroopast võõrustava Peterburi võimud on varem öelnud, et fännide ja mängijate kaitsmiseks Euro 2020 turniiri ajal võetakse kasutusele kõik vajalikud meetmed.

Selgub, et koroonaolukord Venemaal on halvenenud sedavõrd, et homsest suletakse Peterburis kõik kaubanduskeskuste toiduväljakud ja laste mänguplatsid, samuti ei müüda Euro 2020 fännitsoonides enam toitu.