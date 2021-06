KOHALIK VAADE ⟩ Hispaania peaminister võtab Kataloonia separatistidele armuandmisega riski

Sotsialistide valitsus leiab, et Kataloonia probleemi lahendamiseks tuleb rääkida ja andestada. Usutakse, et kodanikud mõistavad otsust, mis lubab Kataloonias alustada uut peatükki ja minevikuvalu ajalukku jätta, kuid on tõenäoline, et selline riskantne käik kahjustab Sáncheze toetust ning toidab veelgi parempoolsete rünnakuid tema valitsuse vastu.