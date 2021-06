Kallas: Biden räägib Putiniga meile tähtsatel teemadel

«Ameerika president Joe Biden kinnitas, et temale on Balti riikide kaitsmine väga oluline, Ameerika on Balti riikides kohal. Ja kindlasti Vladimir Putiniga vesteldes ta meile olulisi punkte tahab rõhutada,» rääkis peaminister Kaja Kallas.

Tippkohtumise eel põhjustas vaidlusi küsimus, kas Hiina on oht või väljakutse. Bideni hinnangul kindlasti oht, ent Angela Merkel ei soovinud, et NATO ennast nii tugevate sõnadega nurka maaliks.

«Me kõik saame aru, et Hiina tohutud investeeringud sõjaväelistesse võimekustesse, jätkuv jõuline käitumine ning kasvav mõju puudutab meie julgeolekut. Ja me peame sellele vastama koos nagu liitlased,» kõneles NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

«Üldiselt kõik jäid ikkagi sinna, et Hiina on rivaal - Hiina on väljakutse, aga Hiina ei ole vaenlane. NATO selge vastane on siiski Venemaa. Seda rõhutasid kõik. Kohtumisel räägiti ka NATO tulevikust ning debateeriti Afganistanist lahkumise strateegia üle,» rääkis Kallas.