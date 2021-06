Pratasevitš andis pressikonverentsi

Raman Pratasevitš on üles astunud juba kahes vastuolulises videos, kus ta tunnistas üles talle ette heidetud kuriteod. Opositsioon ja tema pere on ülestunnistused tagasi lükanud ja märkinud, et ta tegi need surveolukorras.

Valgevene välisministeeriumi korraldatud esmaspäevasel pressikonverentsil ütles 26-aastane Pratasevitš, et on hea tervise juures.

«Ärge pange tähele, mida ta ütleb,» säutsus opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja nõunik Franak Viacorka. «Ärgem unusta, et ta on pantvang.»

Lääneriikide liidrid on Minski versiooni sündmustest tõrjunud. Saksa kantsler Angela Merkel on öelnud, et see on «täiesti ebatõenäoline».