Egiptus jättis jõusse 12 Moslemivennaskonna liikme surmanuhtluse

Kohtuotsused on lõplikud ja edasikaebamisele ei kuulu.

Tegu on kõige hiljutisema kohtuasjaga endise võimupartei üle, mis on nüüdseks terrorirühmituseks kuulutatud.

President Abdel Fattah al-Sisi valitsemise ajal on sadu islamiste mõistetud süüdi kohtuprotsessidel, mis inimõiguslaste sõnul on olnud ebaõiglased. Viimaste aastate jooksul on hukatud kümneid kahtlusaluseid.