Hiina rändelevandid ootavad noorukit järele

Läbi Hiina rändavad elevandid on sunnitud peatuse tegema, et oodata järele karjast maha jäänud noorlooma. Kümneaastane elevant kaldus mõne päeva eest teelt kõrvale ja on nüüd karjast 14 kilomeerit maha jäänud ega paista vanemate kärsitusest hoolimata kiirustavat.