Hiina teadlane eitab viiruse levikut Wuhani laborist

«Kuidas ma võin pakkuda tõendeid millegi kohta, mille kohta tõendeid ei ole?,» kirjutas Shi Zhengli New York Times'ile.

«Ma ei tea, kuidas maailm on selleni jõudnud, et heita soppa süütu teadlase peale,» vastas Hiina teadlane USA ajalehe päringule.

USA president Joe Biden andis eelmisel kuul luureteenistustele korralduse uurida koroonaviiruse päritolu, sealhulgas võimalust, et see ilmus Hiinas välja laboriõnnetuse tagajärjel.

Laborilekke võimalust on varem kuulutanud Bideni eelkäija Donald Trump, kuid enamasti peeti seda vandenõuteooriaks.

See on aga viimasel ajal üha enam tähelepanu tõmmanud, kui tulid teated, et kolm Wuhani viroloogiainstituudi teadlast haigestusid 2019. aastal pärast seda, kui olid külastanud nahkhiirekoobast Yunnani provintsis Edela-Hiinas.