Arktika-missiooni juht: maakera soojenemise murdepunkt võib olla käes

«Arktika suvise merejää kadumine on üks esimesi maamiine sel miiniväljal, üks murdepunkte, mille me käivitame esimesena, kui me laseme soojenemisel liiga kaugele minna,» ütles Markus Rex.

«Ja põhimõtteliselt võib küsida, kas me ei ole juba sellele miinile astunud ja selle plahvatuse alguse juba käivitanud.»

Atmosfäärifüüsik Rex juhtis 20 riigi 300 teadlasest koosnenud maailma suurimat ekspeditsiooni põhjapoolusele.

Üle aasta kestnud missioon, mis kogus andmeid mõistmaks kliimamuutuste mõju Arktikale, naasis oktoobris Saksamaale, tuues kaasa tõendid Põhja-Jäämere surmast ja hoiatuse, et jäävabad suved on vaid mõnekümne aasta kaugusel.

Ekspeditsioon läks maksma 140 miljonit eurot ning tõi kaasa 150 terabaiti infot ja üle 1000 jääproovi.

Rex ütles uurimistulemusi tutvustades, et teadlased leidsid, et Arktika jää taandus 2020. aasta kevadel kiiremini kui kunagi varem andmekogumise algusest saadik ja et suvel jääga kaetud ala on poole väiksem kui mõnekümne aasta eest.