Keskkonnaühendused pöördusid Norra vastu inimõiguste kohtusse

Keskkonnaühendused Greenpeace ja Young Friends of the Earth Norway nõuavad, et valitsus tühistaks kümme nafta otsimise luba Barentsi meres, mis anti 2016. aastal.

Organisatsioonid väidavad, tuginedes Pariisi kliimaleppele, et puurimisload rikuvad Norra põhiseaduse 112. artiklit, millega tagatakse kõigi õigus tervele keskkonnale.

«Kuus aktivisti ning Greenpeace Nordic ja Young Friends of the Earth Norway loodavad, et Euroopa Inimõiguste Kohus võtab nende kaasust kuulda ja leiab, et Norra naftatööstuse laienemine on vastuolus inimõigustega,» teatas Greenpeace.

Norra ülemkohus lükkas ühenduste kaebuse detsembris tagasi. Tegemist oli nende kolmanda kohtukaotusega seoses sama vaidlusega.

Ehkki kohtunikud nõustusid, et artikkel 112 kehtib kui riik ei suuda oma kliima- ja keskkonnakohustusi täita, ei leidnud nad, et see kehtiks antud juhul.

Samuti leidis kohus, et naftaload ei riku Euroopa inimõiguste konventsiooni, sest need ei kujuta elule «reaalset ja vahetut ohtu».

Norra valitsus esitles reedel valget raamatut riigi energiatuleviku kohta, mille järgi jätkab riik nafta otsimist ja puurimist hoolimata Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) hoiatustest.