Liidupäeva kaitsekomisjonile saadetud Saksamaa kaitseministeeriumi kirja kohaselt kahtlustatakse uurimise all olevaid Bundeswehri sõdureid kiusamises, seksuaalses ahistamises, alandamises, seejuures võimalik, et rassistlikus alandamises, ning äärmuslikus tegevuses. Uudisteagentuuri DPA andmeil on juhtumiga seotud kümme sõdurit.