Intervjuu ⟩ Eesti saadik NATOs: jõujooned on muutunud

Üldiselt on tuju väga hea. Väga suur töö sai tehtud. NATO tippkohtumised ei toimu ju iga kuu ega isegi mitte iga aasta. NATO-le on nad erakordsed ja ettevalmistus kestab pikalt.

Kui vaadata, et lõppkommünikees oli 79 punkti, siis on ilmselge, et neid kõiki riikide liidrid ükshaaval läbi ei arutanud. Milline üldse on liidrite osa sellise kommünikee valmimisel?

Kommünikee võtab kokku kõik teemad, mis on käsil: nii need, mis on peaaegu iga päev NATOs arutlusel, kui sellised, mis tulevad harvemini päevakorda. See võtab kokku kogu töö ja on täiesti selge, et liidrid kõike ei arutanud.