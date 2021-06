Jaapani kosmoseturistid alustasid Venemaal väljaõpet lennuks ISSi

Teine väljaõppe periood kestab selle aasta septembrist kuni stardini. See hõlmab meditsiinilist ja bioloogilist väljaõpet, ellujäämiskoolitust erinevates kliima- ja geograafilistes tingimustes, skafandrite proovimist ja eksamiks ettevalmistumist.

Roskosmos teatas 13. mail, et kaks Jaapani kosmoseturisti lendab Sojuz MS-20 pardal ISSi selle aasta detsembris.

Missioon kestab 12 päeva. Meeskonna komandör on Vene kosmonaut Aleksandr Misurkin.

Maezawa on Jaapani miljardärist ärimees ning firma Zozo Inc asutaja. Ta on rikkuselt 14. mees Jaapanis.