Iraani presidendikandidaat kutsus parematele suhetele lääneriikidega

Endine Iraani keskpanga juht, kes on üks seitsmest kandidaadist reedel peetavatel valimistel, rõhutas, et «rahumeelsel kooseksisteerimisel ei tohiks olla tõkkeid».

Ta lisas, et «globaalse ja regionaalse rahu paranemine» sõltub Ameerika heast tahtest ning usalduse ehitamisest islamivabariigiga.

Hemmati kutsus naasma 2015. aastal Teherani ja maailma juhtriikide vahel sõlmitud tuumaleppesse, öeldes, et kui temast saab president, on üheks tema prioriteediks leppe elustamine ning sanktsioonide leevendamise tagamine.

Eelmisel nädalal uudisteagentuurile Associated Press antud intervjuus ütles Hemmati, et võidu korral on ta isegi valmis kohtuma USA presidendi Joe Bideniga.