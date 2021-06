Hiina saadab esimese meeskonna oma uude kosmosejaama

Tegu on kolmanda missiooniga üheteistkümnest, mis on kavandatud kuni selle aasta lõpuni, et ehitada jaama ning toimetada sinna meeskondi ja varustust. Jaama ülejäänud kaks moodulit toimetatakse orbiidile järgmisel aastal.

See on esimene Hiina mehitatud kosmoselend viimase viie aasta jooksul. Hiina on saatnud alates 2003. aastast kosmosesse 11 astronauti, nad kõik on olnud relvajõudude piloodid.